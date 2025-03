In Gazzetta il Decreto 10 marzo 2025 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile avente ad oggetto le “Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità“.

Scopo del documento è fornire alle amministrazioni competenti indicazioni operative per la pianificazione inclusiva e il coordinamento di interventi di protezione civile a sostegno delle persone con specifiche necessità di assistenza in caso di eventi di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018, in attuazione di quanto disposto nella direttiva concernente «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali» richiamata in premessa al provvedimento.



Tale scopo potrà essere perseguito anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra i diversi attori (pubblici, privati, del Terzo Settore, di cittadinanza attiva) rilevanti nel contesto comunitario per la definizione di risposte inclusive alle emergenze territoriali, nel sistema procedurale e di coordinamento già definito.

Fonte: Gazzetta Ufficiale