Acerra digitalizza le pratiche antisismiche

Mercoledì 31 luglio 2024, alle 10, presso la sala del Consiglio Comunale di Acerra in diretta streaming alla seguente url https://acerra.videoassemblea.it/, si è svolta la presentazione e discussione del portale “S.I.smi.CA – Comune di Acerra”.

Il Comune innova la presentazione delle pratiche antisismiche con una nuova piattaforma digitale interfacciata con S.I.smi.Ca Comuni il portale di Regione Campania che consente la presentazione, l’istruttoria e il rilascio delle attestazioni sismiche e degli altri documenti per l’edilizia e le opere pubbliche.

Il Comune di Acerra, grazie al lavoro di interfacciamento con il portale regionale, dispone così di un unico database accessibile online che sostituisce la presentazione della documentazione cartacea per la medesima attività e che abbatte drasticamente i tempi per i cittadini con un contenimento dei costi a carico della Pubblica Amministrazione. In questo modo Acerra rappresenta un modello replicabile anche agli altri Comuni campani per garantire la difesa del territorio dal rischio sismico.

Fonte: comune di Acerra