Prorogati i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso “C.S.E. 2022”, che finanzia progetti riguardanti la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni comunali.

Un decreto della Direzione Generale Incentivi Energia del MASE posticipa al prossimo 14 aprile il termine ultimo di presentazione delle istanze, che potranno essere formulate fino a esaurimento della dotazione finanziaria prevista dall’avviso. Scade invece il 31 agosto il nuovo termine per l’esecuzione della prestazione, mentre la data entro cui i Comuni beneficiari devono presentare la richiesta di accredito del contributo è stata fissata al 15 settembre 2023.

L’istanza di concessione del contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica dedicata “CSE 2022”, disponibile all’indirizzo https://presentazione-domanda.cse2022.it, dove è pubblicato anche l’ammontare delle risorse finanziarie ancora disponibili.

Fonte: MASE