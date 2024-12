Ambiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di competenza del MASAF

In Gazzetta il Decreto 17 ottobre del Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza Alimentare e delle Foreste avente ad oggetto gli “Ambiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di competenza del Ministero“.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC – Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

I servizi del SIAN, acronimo di Sistema Informativo Agricolo Nazionale, sono disponibili a utenti con finalità e caratteristiche diverse.

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione degli ambiti digitali di competenza del Ministero per lo svolgimento delle attività di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN per tutti i servizi a supporto dei procedimenti amministrative la cui competenza e attività, sulla base di norme comunitarie e nazionali, decreti o regolamenti attuativi, con il presente decreto sono definiti gli ambiti digitali di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per lo svolgimento delle attività di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN ai sensi dell’art. 9-quater, comma 14, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, così come sono individuati nell’allegato 1 al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale