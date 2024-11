Portale nazionale delle classificazioni sismiche, prorogato il termine per l’invio dei dati

Il Dipartimento Casa Italia informa, con una nota pubblicata sul proprio sito, che in data 29 ottobre è stato adottato il DPCM che proroga al 30 novembre 2024 il termine (precedentemente previsto al 31 ottobre 2024) di cui all’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del DPCM 17 settembre 2024. In particolare, la proroga riguarda l’invio delle informazioni al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) riguardanti tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. Per gli interventi che hanno prodotto il primo SAL successivamente al 1° ottobre 2024 rimangono in vigore i termini di cui all’articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024.

Il Dpcm di proroga è ora in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Fonte: Dipartimento Casa Italia