Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha emanato una Circolare 18 ggenaio 2024 avente ad oggetto ” Portale ANPR – Servizi on line di richiesta rettifica dati anagrafici e presentazione

dichiarazioni di residenza. Attivazione, tramite l’App IO, del servizio di notifica degli

aggiornamenti sullo stato delle richieste“.

Nella provvedimento si fa riferimento alle circolari ministeriali n. 19/2021, n. 32/2021, n. 12/2022 e n 36/2022, disponibili sul sito di questa Direzione Centrale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/servizidemografici/circolari, con le quali sono state fornite le istruzioni operative per la gestione dei servizi on line per il cittadino, resi disponibili sul Portale ANPR, riguardanti, in particolare, la rettifica dei dati anagrafici errati o incompleti e la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di trasferimento della residenza e del cambio di indirizzo.

A tal riguardo il DAIT fa presente che, in relazione alle previsioni contenute nel DM 3 novembre

2021 recante Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di

certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche,

questa Direzione Centrale ha stipulato l’Accordo di adesione con la Società PagoPA S.p.A., che

gestisce la Piattaforma IO (punto d’accesso telematico di cui all’art 64-bis del Codice

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005), al fine di fornire ai cittadini

registrati sull’App IO, a decorrere dal 29 gennaio p.v., informazioni riguardanti lo stato dei

procedimenti sopraindicati.

Fonte: DAIT