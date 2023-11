PNRR: prorogata al 5 dicembre 2023 la scadenza per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 7 del 2023 a favore della Pubblica Amministrazione Centrale

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) posticipa il termine ultimo per presentare l’istanza di partecipazione dell’Avviso 7/2023 al fine di consentirne la massima adesione. L’Avviso è dedicato all’erogazione in modalità diretta da parte dell’ACN di interventi volti a irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali del Sistema Paese nonché migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza della Pubblica Amministrazione Centrale.

I soggetti interessati dovranno quindi presentare l’Istanza di partecipazione, fino alle ore 18:00 del 05/12/2023, tramite l’invio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pnrr@pec.acn.gov.it.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina dell’ Avviso

Fonte: ACN