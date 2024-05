PNRR: MASE lancia app “Visit NaturaItalia”, informazioni e itinerari su aree protette

Foto, informazioni, itinerari da percorrere e mappe interattive dei 24 Parchi nazionali e delle 31 Aree Marine Protette italiane: è disponibile sugli store dei principali sistemi operativi l’app “Visit NaturaItalia”. Realizzata assieme al portale web Naturaitalia, la nuova applicazione è stata sviluppata attraverso l’investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rivolto alla digitalizzazione delle Aree Protette, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Per ogni Parco di interesse, ciascun cittadino potrà scoprirne le caratteristiche, accedere alle informazioni sugli itinerari da percorrere, scaricare la mappa con i sentieri e consultare le previsioni meteo delle località da visitare. Attraverso le sezioni dedicate e le schede informative, si possono conoscere gli ecosistemi di ogni area protetta, con le specie floristiche e faunistiche che la caratterizzano. Il visitatore viene accompagnato a scoprire storia, tradizioni, peculiarità geologiche e paesaggistiche del territorio. Per le aree marine potranno visualizzare su mappa i punti di immersione, le aree di ancoraggio, i campi boa, i punti di interesse e le zone a diverso livello di protezione e tutela in cui l’AMP è suddivisa. Visit NaturaItalia è fruibile anche offline: scaricando le schede informative con le mappe del Parco nazionale o dell’area marina protetta, queste potranno essere consultate in qualsiasi momento e anche in assenza di rete. L’app e il portale sono stati realizzati da Sogei.

– Portale Naturaitalia: NaturaItalia.mase.gov.it

– App (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mase.visitnaturaitalia

– App (IOS): https://apps.apple.com/it/app/id6468267088

Fonte: MASE