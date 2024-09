Genova e Torino finaliste del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025 

La Commissione ha annunciato i nomi delle 7 città finaliste del premio Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025. Il prestigioso titolo sarà assegnato alla città che dimostrerà il suo impegno nel plasmare il futuro del turismo sostenibile e innovativo. L’iniziativa intende favorire la creazione di una rete per la condivisione delle migliori pratiche tra le destinazioni del turismo intelligente, dando impulso all’innovazione del turismo europeo.

Le città finaliste del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente, selezionate tra una rosa di 21 candidate di 10 paesi, sono: Bruxelles (Belgio), Genova (Italia), Konya (Turchia), Lahti (Finlandia), Lviv (Ucraina), Porto (Portogallo) e Torino (Italia).

La Commissione Europea ha deciso di ampliare da 4 a 7 il numero delle destinazioni finaliste del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente, dal momento che diversi candidati hanno presentato candidature di qualità e raggiunto lo stesso punteggio durante il processo di valutazione. Un breve profilo di tutte le città selezionate è disponibile qui.

Le finaliste saranno invitate a presentare le proposte a una Giuria Europea il 26 e il 27 novembre 2024, che selezionerà la Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025. La vincitrice riceverà supporto per le attività di comunicazione e branding, incluso un video di presentazione, una scultura a forma di hashtag da installare nella città e l’implementazione di campagne promozionali per aumentare la visibilità a livello europeo e internazionale.

Il concorso è rivolto alle città dell’Unione Europea e dei paesi extra UE che partecipano al programma Single Market, termini e le condizioni sono disponibili qui. Un comitato di esperti esterni effettua una valutazione delle candidature, le candidate con il punteggio più alto in tutte le categorie vengono selezionate come finaliste.

Dal 2018, il concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente ha fornito una piattaforma per mostrare le pratiche e i risultati raggiunti nel turismo, Dublino è stata scelta come Capitale Europea del Turismo Intelligente 2024. Le città vincitrici delle edizioni precedenti sono Siviglia e Pafos (2023), València e Bordeaux (2022), Málaga e Göteborg (2020), Helsinki e Lione (2019), modelli per il turismo intelligente in Europa che hanno raggiunto posizioni di rilievo nelle classifiche internazionali per la sostenibilità, l’innovazione, la qualità di vita e l’integrazione efficace di strategie intelligenti.

La Capitale Europea del Turismo Intelligente è un’iniziativa dell’UE che premia le città per l’ approccio innovativo in aree come l’accessibilità, la digitalizzazione, la sostenibilità, il patrimonio culturale e la creatività. Il concorso ha alle spalle l’esperienza di successo dell’azione preparatoria proposta dal Parlamento Europeo e intende promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile e inclusivo, facilitando l’accesso alle migliori pratiche.

Le città vincitrici del concorso avranno accesso a una piattaforma per presentare al mondo le pratiche per le quali si sono distinte, il Report ‘Pratiche esemplificative di turismo intelligente in Europa’ 2024 evidenzia le iniziative delle candidate.

In modalità similare, la serie di podcast sul Turismo Intelligente nell’UE presenta discussioni con i delegati delle città vincitrici del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente, con i delegati delle finaliste e con i rappresentanti della Commissione Europea. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti sull’iniziativa Capitale Europea del Turismo Intelligente, info sul sito web, su Facebook o su X, o tramite i podcast su Spotify e Amazon Music.

Fonte: Redazione