PNRR. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per incrementare la capacità di rete – Rafforzamento Smart Grid

In attuazione al comma 4 del Decreto n. 0000146 firmato dal Ministro in data 6 aprile 2022 è stato approvato dal Direttore Generale Incentivi Energia l’Avviso Pubblico rivolto agli operatori del sistema di distribuzione dell’intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica, per interventi finalizzati a incrementare la capacità di rete di ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili, e ad aumentare la potenza a disposizione delle utenze, per favorire l’elettrificazione dei consumi.

La dotazione complessiva dell’Avviso è pari a 3.610.000.000 di cui 1.624.500.000 è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno.

Le domande di finanziamento possono essere presentate, dalle ore 10:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’Avviso pubblico e fino alle ore 10:00 del 3 ottobre 2022 e devono essere inviate esclusivamente, pena l’irricevibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata smartgrid@pec.mite.gov.it

Di seguito il link all’Avviso

Fonte: MiTE