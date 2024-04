Inviti a presentare proposte LIFE per il 2024: 571 milioni disponibili per le idee verdi

LIFE è lo strumento di finanziamento dell’UE per azioni ambientali e climatiche, che dal 1992 ad oggi offre l’opportunità di trasformare idee verdi in realtà. La Commissione europea ha lanciato, in data 18 aprile 2024, gli Inviti a presentare proposte (Calls for proposals) per l’annualità corrente nell’ambito del Programma LIFE 2021-2027 e dei suoi 4 Sottoprogrammi.

Quest’anno sono disponibili 571 milioni di euro per sovvenzioni/progetti LIFE per la conservazione della natura e della biodiversità, la protezione dell’ambiente, l’azione per il clima e la transizione all’energia pulita.

Quali LIFE Calls for proposals sono aperte dal 18 aprile 2024?

Progetti di Azione Standard (SAP)

Natura e biodiversità – 155 milioni di euro;

Economia circolare e qualità della vita – 65 milioni di euro;

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – 61,98 milioni di euro;

Transizione all’energia pulita – 4 milioni di euro;

New European Bauhaus – 8 milioni di euro;

Governance in materia ambientale – 10 milioni di euro.

Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA)

Transizione all’energia pulita – 77 milioni di euro.

Progetti Strategici di Tutela della Natura (SNAP) e Progetti Strategici Integrati (SIP) –150 milioni di euro.

Progetti di Assistenza Tecnica (TA) per la preparazione di SIP e SNAP (TA-PP), per la Replicazione (TA-R) o per la Capacity Building (TA-CAP), e Progetti per affrontare Priorità Politiche e Legislative ad hoc (PLP) – 26 milioni di euro.

Convenzioni di Sovvenzione Specifiche per Sovvenzioni di Funzionamento (SGA OG) a favore di Organizzazioni Non Governative (ONG) –14 milioni di euro.

Chi può presentare proposte LIFE?

Può partecipare ai bandi del Programma LIFE 2021-2027 qualsiasi organizzazione pubblica o privata legalmente registrata in uno dei 27 Stati membri dell’UE (o in un Paese o Territorio d’Oltremare ad esso collegato) o in uno dei Paesi terzi attualmente associati a LIFE (Ucraina, Moldavia, Islanda e Macedonia del Nord). Le persone fisiche non possono presentare proposte a valere sui bandi LIFE 2021-2027.

Anche per le LIFE Calls for proposals 2024 la Commissione europea è particolarmente interessata a ricevere proposte LIFE da parte di imprese (piccole, medie e grandi), istituzioni accademiche, governi nazionali, regionali e locali, e ONG impegnate nella conservazione della natura e della biodiversità, nella protezione dell’ambiente, nella lotta al cambiamento climatico o nella transizione verso le energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica.

LIFE 2021-2027 sostiene soluzioni verdi innovative di grande effetto, con impatti dimostrabili, così come best practices che possano essere anch’esse replicate ed estese altrove in Europa e nei Paesi terzi associati al Programma.

Le candidature LIFE possono essere presentate da una singola organizzazione o da più organizzazioni che collaborano nella definizione di una medesima proposta come partners di un consorzio LIFE (al riguardo, è necessario controllare attentamente le previsioni presenti nella descrizione del lo specifico Topic di finanziamento LIFE per il quale si desidera candidarsi).

Dove si possono trovare maggiori informazioni sui bandi LIFE 2024?

Sul Portale dei finanziamenti e delle gare d’appalto dell’UE (EU Funding & Tenders Portal) sono disponibili tutti gli Inviti a presentare proposte LIFE per il 2024 e le istruzioni per sottomettere le candidature.

Maggiori informazioni sulle diverse tipologie di sovvenzioni/progetti di cui alle Calls for proposals LIFE 2024, sulle modalità di presentazione delle proposte e sulle deadlines per la loro sottomissione sono disponibili alla pagina “LIFE Calls for proposals 2024” del sito web di CINEA (l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, che gestisce il Programma LIFE per conto della Commission europea) dedicato a LIFE 2021-2027.

Dal 23 al 26 aprile 2024 CINEA terrà gli EU LIFE Info Days 2024, sessioni informative virtuali per guidare i proponenti/potenziali proponenti LIFE attraverso il processo di candidatura alle Calls for proposals dell’annualità 2024. L’agenda completa degli EU LIFE Info Days 2024 e i dettagli sulle modalità di partecipazione all’evento sono disponibili qui. Le registrazioni delle sessioni informative online saranno rese disponibili per gli interessati sul sito web ufficiale del Programma LIFE 2021-2027.

Inoltre, il 28 maggio 2024 si svolgerà, in modalità online, il LIFE Info Day Italia 2024, organizzato dal LIFE National Contact Point (NCP) Team dell’Italia (operante presso il MASE) in collaborazione con CINEA e il Gruppo esterno di monitoraggio dei progetti LIFE realizzati in Italia (ELMEN EEIG – Timesis), e rivolto in maniera specifica ai soggetti giuridici italiani ammissibili alla partecipazione ai bandi LIFE (il programma del LIFE Info Day Italia 2024 e le informazioni per la registrazione e la partecipazione all’evento saranno presto rese disponibili tramite la sezione del Portale web del MASE dedicata a LIFE 2021-2027 e i social media channels del LIFE NCP Team dell’Italia).

NB: Altre informazioni e indicazioni dettagliate, utili per la partecipazione dei candidati italiani agli Inviti a presentare proposte LIFE per il 2024, saranno a breve reperibili sulla specifica pagina “LIFE Calls for proposals 2024” del Portale web del MASE, predisposta dal LIFE NCP Team dell’Italia.

Fonte: MASE