PNRR: arriva il cruscotto Istat-RGS con gli indicatori di sostenibilità

Il nuovo strumento lanciato dall’Istat analizza, attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs, le diverse missioni del PNRR focalizzandosi sugli indicatori di benessere e sviluppo al fine di elaborare l’andamento degli interventi tenendo conto del principio di sostenibilità.

Il cruscotto presenta una dashboard in cui sono ordinate le 6 missioni del PNRR articolate in 285 sub-misure corrispondenti a 64 indicatori statistici BES/SDGs: il ricorso a indicatori per il monitoraggio delle politiche pubbliche è parte integrante delle buone pratiche di gestione oltre ad essere inserito come metodologia nei principali documenti della Commissione europea e nei documenti nazionali di finanza pubblica.

Il sistema informativo Istat che già include l’allineamento degli indicatori per la misurazione del Bes (Benessere equo e sostenibile) con quelli SDGs (i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite) è integrato anche con le 6 missioni previste dal PNRR, ciò consente un monitoraggio delle misure del Piano attraverso gli indicatori di sviluppo sostenibile.

Le definizioni degli importi di spesa assegnati alle singole componenti, misure e sub-misure in cui è articolato il PNRR forniscono, attraverso gli indicatori di riferimento, una precisa interpretazione dell’andamento degli interventi anche in un’ottica di sostenibilità. Nel dettaglio, le 6 Missioni del PNRR, che rappresentano un valore di 191,5 mld. di euro, sono articolate in 285 sub-misure corrispondenti a 64 indicatori statistici Bes/SDGs. La dashboard si presenta con una grafica chiara e di semplice fruizione: