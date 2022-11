PNRR, al via il 22 novembre la formazione alle Ragionerie territoriali dello Stato per supportare le amministrazioni locali

Il protocollo d’intesa sottoscritto il 20 ottobre tra la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno prevede la costituzione di presidi territoriali unitari con la funzione di accelerare i processi di attuazione del PNRR che vedono impegnati i Comuni e gli altri enti territoriali in qualità di Soggetti attuatori.

L’iniziativa prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato fungano da punto di contatto con le Amministrazioni locali, fornendo un supporto tecnico-amministrativo per tutti gli adempimenti necessari al conseguimento di traguardi e obiettivi del Piano.

Per mettere in condizione le RTS di assolvere con efficacia ed efficienza a questa funzione, il Servizio Centrale per il PNRR ha predisposto un programma di training specifico articolato in 5 moduli formativi ed eseguito da esperti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’avvio delle attività di formazione è previsto in presenza il 22 novembre per le RTS di Bari, Milano e Palermo, il 29 novembre per la RTS di Torino, il 5 dicembre per le RTS di Bologna e Roma e, infine, il 13 dicembre per le RTS di Venezia e Napoli. Il calendario si articola in 4 giornate formative per ciascuna RTS che si concluderanno entro la fine del 2022.

Fonte: Italia Domani