Perugia vira sul digitale per pagare la sosta

Il Comune di Perugia innova la mobilità e in particolare la gestione della sosta grazie a nuove soluzioni che consentono, tramite il digitale, di pagare il parcheggio presso le strisce blu della città.

Grazie all’adozione di un’app, ParkingMyCar, il Comune di Perugia semplifica la procedura di pagamento consentendo ai cittadini di effettuarlo in sicurezza e in velocità a fronte di una piccola commissione. Il servizio permette di evitare il sovraffollamento automobilistico nel centro e, di conseguenza, diminuisce l’impatto ambientale del traffico perché la sosta può essere pianificata immettendo meno Co2 in atmosfera oltre a velocizzare le operazioni di pagamento, evitando la necessità di esporre un ticket cartaceo.

Fonte: comune di Perugia