MIT: risorse finanziarie per il potenziamento dei treni per il servizio ferroviario regionale

In Gazzetta il Decreto 24 maggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l’ “Assegnazione di risorse finanziarie per il potenziamento dei treni per il servizio ferroviario regionale“.

A norma dell’art. 1 è previsto che in attuazione di quanto previsto dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la parte di risorse aggiuntive da programmare a valere sul nuovo capitolo REPowerEU, Investimento 11, Missione 7, sono assegnati alle regioni e province autonome ed alla società subalpina di imprese ferroviarie – SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero, complessivi 700 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il potenziamento delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle regioni e province autonome e per il materiale rotabile destinato alla linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero, come di seguito riportato: A) 139,3 milioni di euro per treni ad alimentazione ad idrogeno, complementari al programma di sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario previsto dalla Misura PNRR M2C2 – I.3.4; B) 525 milioni di euro per treni ad alimentazione elettrica e ad idrogeno per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario; C) 35,7 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero.

Fonte: Gazzetta Ufficiale