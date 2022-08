PCM: I “Dialoghi” sul PNRR, un tour in 24 città

Un giro di Italia durato 8 mesi, con tappa in 24 diverse città dove cittadini, imprese e amministratori locali hanno potuto scoprire i contenuti del PNRR. “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo d’incontri pubblici promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha portato il PNRR nei teatri, nelle dimore storiche, nelle cittadelle dei giovani, nelle associazioni e negli auditorium universitari lungo tutta la penisola.

Vantaggi e opportunità, dubbi e approfondimenti: i Dialoghi hanno permesso di confrontarsi con le comunità locali sulle aspettative e i fabbisogni di sviluppo e di illustrare le iniziative del Governo a sostegno dei territori, con focus su temi strategici per il futuro, come la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, l’istruzione e la sanità, fino alla digitalizzazione e i servizi per il sociale. Dal 15 novembre 2021 all’8 luglio 2022 siamo stati a Bari, Bergamo, Napoli, Campobasso, L’Aquila, Milano, Padova, Palermo, Genova, Roma, Bologna, Potenza, Venezia, Modena, Ascoli, Trento, Trieste, Vicenza, Firenze, Torino, Bolzano, Cagliari, Perugia e Aosta.

Ogni incontro, della durata di 1 ora e 30 minuti è stato aperto dagli interventi delle Istituzioni, dai Sindaci delle 24 città coinvolte, passando per i Presidenti di Regione, i tecnici della Presidenza del Consiglio, fino a 18 Ministri del Governo. Gli incontri sono sempre stati aperti al dibattito e alle domande del pubblico in sala, e da gennaio 2022, anche del pubblico in streaming, che ha potuto dare il proprio contributo grazie all’uso di una web app, Ai Dialoghi hanno partecipato più di 5500 cittadini in presenza (una media di 230 per città), cui si sommano i 1600 da remoto.