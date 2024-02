PA digitale, Zangrillo: “Comuni in prima linea per superare empasse cambiamento”

MONTECATINI TERME – “Nella transizione digitale e innovazione tecnologica i comuni, e quindi gli amministratori, sono in prima linea nel coinvolgere le persone in un percorso molto più articolato che significa non soltanto dotarle delle competenze tecniche, che servono per utilizzare gli strumenti, ma soprattutto superare l’impasse del cambiamento”. Così Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione intervistato da Andrea Pennacchioli de La7 in apertura dei lavori della seconda giornata della XIII Assemblea annuale di Anci Giovani che si sta tenendo a Montecatini. Molti gli argomenti toccati dal Ministro tra cui il ringiovanimento del personale degli enti locali grazie ad una stagione concorsuale fortemente voluta dopo lo sblocco del turnover (assunti nel solo 2023 circa 170 mila nuovi dipendenti della PA), la formazione del personale in servizio fondamentale e legata al merito e alle performance, l’apporto e il supporto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione nell’erogazione di servizi sempre più attenti ed efficienti per i cittadini fino al rinnovo del contratto nazionale. Il Ministro ha anche ricordato il Progetto Polis in collaborazione con Poste per i comuni sotto i 15 mila abitanti. “I certificati anagrafici e di stato civile – ha illustrato – potranno essere richiesti direttamente agli sportelli degli uffici postali nei Comuni fino a 15.000 abitanti. Questa importante innovazione, che nei piccoli centri consente alla Pubblica Amministrazione di essere più vicina alle esigenze della comunità, è resa possibile grazie alla proficua collaborazione avviata con Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, intervento finanziato con risorse del Pnrr”.

Infine Zangrillo ha ricordato le sfide future. “I cambiamenti socioeconomici degli ultimissimi anni – ha dichiarato il Ministro – ci mettono di fronte a sfide ardue di fronte alle quali non possiamo farci trovare impreparati. Una di queste riguarda la modernizzazione della Pubblica amministrazione. Una sfida riconosciuta anche dallo stesso PNRR che fissa obiettivi in cui la nostra Pubblica amministrazione ha il ruolo di protagonista”. Infine Zangrillo si è rivolto direttamente ai giovani amministratori. “Stiamo lavorando alacremente per garantire a cittadini, famiglie e imprese una macchina pubblica che funzioni e che sia alleata di ciascuno di noi. È per questo che non possiamo perdere l’opportunità di avvalerci del vostro imprescindibile aiuto, generando valore con l’ottimismo e la curiosità che vi contraddistinguono”.

Fonte: Anci