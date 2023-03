PA digitale 2026, come vengono normate le variazioni di progetto

A partire dal 3 aprile 2023, salvo diversa comunicazione del Dipartimento per la trasformazione digitale, le istanze di modifica dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi della Piattaforma PA digitale 2026.

Verranno approvate le richieste di cambiamento dovute a impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di realizzare le attività oggetto del finanziamento. Nello specifico per aggiornamenti tecnici, nei casi dei servizi deprecati per le candidature agli Avvisi 1.4.3 pagoPA e quindi non più disponibili, o per sopravvenienza normativa. Quest’ultimo caso in particolare fa riferimento alle candidature per gli Avvisi 1.4.1 (Comuni), in cui era possibile scegliere tra i flussi di servizio finanziati la voce “concorso pubblico”. Con la nascita di InPA però, il portale unico di reclutamento per la Pubblica Amministrazione, di fatto non sarà più possibile per un Ente poter ospitare questa tipologia di servizio sul proprio sito internet.