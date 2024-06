È online su interno.gov.it lo speciale “Elezioni 8 e 9 giugno 2024”.

L’approfondimento contiene informazioni, video, grafici, dati e link d’interesse sull’appuntamento al voto che vedrà gli italiani recarsi alle urne – dalle 15:00 alle 23:00 di sabato 8 e dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 9 – per l’elezione:

– dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

– del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale del Piemonte:

– dei sindaci e dei consigli dei comuni interessati dal rinnovo degli organi nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Nello speciale sarà possibile consultare in un unico ambiente tutte le notizie pubblicate dal portale del Viminale sulle prossime consultazioni. Si potrà inoltre accedere in modo semplice e diretto sia a materiale documentale – come circolari e pubblicazioni – che a dati sul corpo elettorale, sugli enti al voto, sulle liste e i candidati, illustrati anche attraverso grafici di facile consultazione corredati da opendata.

Accesso diretto anche a Eligendo, la piattaforma del Ministero dell’interno con la quale vengono diffusi in tempo reale i dati ufficiosi su affluenza e risultati elettorali relativi a europee, regionali in Piemonte e amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna.

Eligendo è consultabile sia da pc che da smartphone tramite l’app Eligendo Mobile, disponibile per Android e iOS, che potrà essere scaricata utilizzando link diretti ai relativi store o inquadrando i QR code.

Fonte: Ministero dell’Interno