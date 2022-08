Olbia, approda House of Robotics, la mostra interattiva digitale

House of Robotics, la mostra interattiva digitale itinerante approda all’aeroporto di Olbia: a partire dal 30 luglio e fino al 31 agosto lo scalo gallurese ospita una manifestazione incentrata sulla robotica e sul rapporto uomo-macchina già presentata in altre zone dell’Italia. L’iniziativa, promossa da Opificio Innova con Innois e il contributo della Fondazione di Sardegna, permette di conoscere l’applicazione dell’intelligenza artificiale e della robotica in prototipi provenienti da tutto il mondo: a tale proposito i visitatori potranno osservare Robothespian, il robot umanoide realizzato da Engineered Arts, che può simulare espressioni e movimenti in grado di rendere la sua capacità di dialogo davvero sbalorditiva o Felix, il robot umanoide creato con scarti di stampanti 2D e pezzi stampati in 3D.

Fra gli esemplari anche l’esoscheletro Comau Mate, l’invenzione pensata per aiutare i lavoratori salvaguardandone la postura e la salute, e Comau e.DO, il robot modulare articolato multiasse con intelligenza integrata open-source concepito per rendere l’apprendimento, la creazione, l’esplorazione e la programmazione accessibili e interattivi. A riprova della sua caratura scientifica e internazionale, l’esposizione vede la partecipazione del Consorzio universitario di Olbia e il patrocinio della Regione Autonoma Sardegna.

Realtà immersiva, produzione, conoscenza, apprendimento, creatività e salute sono solo alcuni dei campi con cui i visitatori potranno confrontarsi interagendo con i robot presenti alla mostra. L’allestimento offrirà ai visitatori la possibilità di interagire con gli ultimi esempi di intelligenza artificiale realizzati (come il Robothespian) e di provare l’esperienza della Virtual Reality in un viaggio alla scoperta del nostro futuro tra ritrovati tecnologici di ultima generazione capaci di meravigliarci e incuriosirci allo stesso tempo. Un percorso pensato dagli organizzatori per un pubblico di tutte le età dove tutti avranno l’opportunità di toccare con mano, vedere in azione e conversare con prototipi di intelligenza artificiale. Tra le aree allestite anche quella dedicata al gaming, dove si potrà interagire con dei monitor touch che raccontano curiosità legate alla robotica, giochi interattivi come puzzle e memory e quiz. Mentre per educatori e studenti ci sarà Neuromaker Hand, un prodotto in grado di coinvolgere nell’esplorazione dei campi STEM con una tecnologia facile da implementare e scalare. Info: robotics.opificioinnova.it