Oggi a Napoli l’evento Anac “Il contrasto alla corruzione è ‘cosa nostra’”

Il contrasto alla corruzione è cosa nostra: questo il titolo dell’evento organizzato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che si svolgerà a Napoli oggi 28 gennaio 2025 presso l’Auditorium di Porta del Parco Bagnoli, Via Diocleziano, 341 (programma). Durante l’evento verrà illustrata la piattaforma informatica realizzata dall’Anac, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Anci, dedicata alla predisposizione della sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Seguirà una tavola rotonda moderata dal Consigliere Anac Consuelo del Balzo, cui prenderanno parte tra gli altri: Giuseppe Busia, presidente Anac; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci; Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni; e Pio Giovanni Marrone, capo di gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Il link per iscriversi all’evento

La piattaforma, modulata per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e messa a disposizione gratuitamente, rappresenta uno strumento tecnico essenziale di accompagnamento alla redazione del PIAO 2025-2027, che dovrà essere adottato entro il 30 marzo 2025, per implementare efficaci misure di prevenzione della corruzione.

Per illustrare la piattaforma sono stati organizzati eventi in ogni Regione beneficiaria secondo il seguente calendario: 6 febbraio 2025 – Potenza, 7 febbraio 2025 – Lecce, 13 febbraio 2025 – Palermo e 17 febbraio 2025 – Soverato.

SCHEDA PROGETTO