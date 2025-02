Pubblicata la decima edizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Anac per il triennio 2025-2027. Il documento è proposto in Consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder fino al 28 febbraio 2025 al fine di acquisire eventuali proposte ed osservazioni. I contributi dovranno pervenire all’Autorità esclusivamente seguendo le indicazioni della Consultazione on line.

Fonte: ANAC