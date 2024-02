Oggi 31 gennaio evento di lancio della Giornata Nazionale vittime civili di guerre e conflitti

In occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo che si celebra ogni 1° febbraio, l’Associazione Nazionale vittime civili di guerra ha organizzato un evento che si terrà il 31 gennaio alle 10.00 presso l’Auditorium della Casa Madre dei Mutilati a Piazza Adriana a Roma.

Nel corso della mattinata è prevista la presentazione e il lancio dell’iniziativa simbolo della Giornata: l’illuminazione di blu di palazzi e monumenti dei Comuni e delle istituzioni, centrali e periferiche, aderenti che si terrà nella serata del 1° febbraio, in collaborazione con Anci.

A seguire è prevista la premiazione del Concorso nazionale scolastico della Giornata: saranno premiati gli studenti vincitori che hanno risposto con entusiasmo alla traccia “1944 – 2024: le stragi e le violenze sui civili in Italia nella Seconda Guerra Mondiale e nei conflitti armati recenti”. Sono giunti circa 600 lavori e una selezione di questi sarà visibile in una mostra allestita all’interno della Casa del Mutilato.

L’evento proseguirà con la presentazione della dodicesima edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, una preziosa pubblicazione, a cui partecipa anche l’Associazione e il suo Osservatorio, che fornisce la fotografia dello stato dei conflitti nel mondo. Saranno presenti il direttore Raffaele Crocco e il giornalista Alessandro De Pascale.

L’evento sarà visibile in streaming sui canali You Tube e Facebook dell’Associazione.

Fonte: ANCI