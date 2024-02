Oggi 22 febbraio a Roma (ore 11:00) l’incontro dedicato alle città Smart

Questa mattina alle ore 11.00 a Roma, presso la Sala Presidenza nella sede dell’ANCI in Via dei Prefetti n. 46, si terrà l’incontro dedicato alle città Smart dal titolo “l’Italia delle città intelligenti e sostenibili”. Parteciperanno il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e il Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM Elio Schiavo. Con loro interverranno ai lavori: Stefano Locatelli, vicepresidente Anci, Dario Nardella, sindaco di Firenze e Coordinatore Anci Città Metropolitane, Michele Pianetta vicepresidente Anci Piemonte con deleghe all’Innovazione e Smart Cities e Federica Battafarano vice sindaco di Cerveteri e Coordinatrice Anci Giovani Lazio.

Al centro dell’evento, che potrà essere seguito in streaming a questo link, l’innovazione al servizio della PA locale e di come questa possa accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti, anche in merito alle azioni previste dal PNRR in termini di digitalizzazione.

PROGRAMMA