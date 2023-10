Oggi 12 ottobre in Anci presentazione relazione Acos su servizi pubblici locali di Roma Capitale

L’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale-ACoS presenta in Anci il 12 ottobre alle 17 il I° volume della Relazione annuale 2022-2023, dedicato alla qualità della vita e dei servizi pubblici di Roma Capitale. La presidente dell’Agenzia Elisa D’Alterio, illustrerà i contenuti della Relazione, che saranno preceduti da interventi del Segretario generale Veronica Nicotra e della presidente dell’Assemblea capitolina on. Svetlana Celli e seguiti dalle riflessioni di esperti del settore.

