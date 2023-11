Nuova disciplina delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri

In GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2023 pubblicato il Decreto 11 ottobre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che contiene la “Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri“.

Le targhe sono rilasciate nelle seguenti serie ed alle seguenti condizioni:

a) serie «CD», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ad agenti diplomatici, nonche’ alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita’ spettanti agli agenti suddetti;

b) serie «CC», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti a funzionari consolari diversi da quelli onorari nonche’ alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita’ spettanti ai predetti funzionari consolari;

c) serie «PTA», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonche’ ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita’ spettanti agli agenti suddetti.

Il fondo delle targhe è bianco. I caratteri alfabetici e numerici sono di colore azzurro. L’emblema della Repubblica italiana e la sigla «I» sono di colore nero.

Fonte: Gazzetta Ufficiale