Network Information Security: attiva dal 1° dicembre la registrazione sulla piattaforma ACN

Attiva dal 1° dicembre 2024 la piattaforma dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la registrazione delle organizzazioni pubbliche o private che possiedono i requisiti specifici previsti dalla normativa NIS. Ne da notizia l’ACN con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Sul canale YouTube dell’ACN, inoltre, è stato pubblicato il video tutorial che descrive le modalità di registrazione. Nel video tutorial sono presenti i diversi passaggi da seguire e le informazioni da inserire per potersi registrare come “soggetto NIS”.

La registrazione avviene autonomamente, secondo un modello “bottom up” grazie al quale le organizzazioni inseriscono i dati funzionali all’elaborazione – da parte di ACN – dell’elenco dei soggetti NIS. Prima della registrazione è fondamentale scegliere il punto di contatto, ovvero un referente dell’organizzazione che la rappresenterà nelle interlocuzioni con ACN. Può essere il rappresentante legale o un dipendente, che potrà farsi assistere da personale esterno.

Il punto di contatto accede alla piattaforma con l’identità digitale SPID. Una volta effettuato il login, le azioni compiere sono semplici; all’interno della piattaforma è disponibile anche una guida alla registrazione che spiega, passo dopo passo, le informazioni da inserire.

Il punto di contatto deve, in prima istanza, associarsi all’organizzazione inserendo il codice fiscale o il codice IPA. L’organizzazione riceverà dall’ACN un’e-mail di posta elettronica certificata (PEC) al proprio domicilio digitale, per convalidare il censimento. In seguito, occorre compilare la registrazione con i dati dell’organizzazione relativi al contesto societario, alla caratterizzazione e alle tipologie di soggetto. La procedura si conclude con l’autovalutazione, da parte del punto di contatto, dell’organizzazione come soggetto essenziale, importante o fuori ambito. Prima di inviare i dati, è necessario verificare e confermare tutte le informazioni inserite. Entro aprile 2025, l’Autorità nazionale competente NIS, ovvero ACN, comunicherà al domicilio digitale di tutti i soggetti registrati se rientrano, o meno, nell’elenco dei soggetti NIS.

La registrazione è obbligatoria per le organizzazioni pubbliche o private interessate dalla nuova normativa NIS.

Sul sito dell’ACN sono già disponibili le informazioni relative ai settori e sottosettori inclusi nel mondo NIS, incluse le modalità per determinare se un’organizzazione è “essenziale” o “importante”. Tale distinzione è cruciale, poiché prevede requisiti di compliance diversi, con misure più stringenti per i soggetti essenziali.

Fonte: ACN