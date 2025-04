Richieste per la realizzazione di impianti di videosorveglianza da parte dei comuni interessati

In GU Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto 27 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto le “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la realizzazione di impianti di videosorveglianza“.

Il decreto è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come incrementate dall’art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2024, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Le risorse, per l’anno 2024, sono incrementate di euro 5,5 milioni con decreto del Ministro dell’interno del 3 luglio 2024, a seguito del riparto delle somme allocate sul capitolo n. 3000, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alla quota del Fondo di cui all’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia» spettante al Ministero dell’interno.

Fonte: Gazzetta Ufficiale