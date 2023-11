MUR: Università, ripartite le risorse del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio 2023-2024

Prosegue l’azione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il MUR, per il miglioramento dei servizi per la tutela del diritto allo studio.

Il Ministero ha acquisito il parere favorevole in relazione al riparto delle risorse del Fondo Integrativo Statale che finanziano le borse di studio agli studenti universitari dell’anno accademico 2023/2024.

Il MUR ha formalizzato il relativo decreto di riparto, in allegato, che dovrà essere registrato dagli organi di controllo. Il risultato potrà consentire l’attribuzione dello status di vincitore di borsa di studio agli studenti degli atenei d’Italia, in anticipo rispetto all’anno accademico precedente, contribuendo a dare maggiore serenità al percorso universitario degli studenti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca sta agendo per far sì che tale anticipo della tempistica, realizzata attraverso la collaborazione istituzionale tra MUR e Regioni, possa ottenersi anche per le risorse PNRR, deputate anch’esse al finanziamento delle borse di studio, il cui provvedimento è già all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni. Il link al decreto:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1899-del-13-11-2023

Fonte: MUR