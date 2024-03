Pnrr Scuole nuove, pubblicato l’elenco dei beneficiari di contributi per affitti e noleggi

In riferimento alla Missione 2 – C 3 – I 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” PNRR, sono state pubblicate sul sito MIM la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento delle risorse affitti e noleggi come da Avviso pubblico MIM 2 novembre 2023 n. 128018, al fine di favorire la continuità didattica nella fase di demolizione e ricostruzione degli edifici. I contributi riguardano le spese per il solo anno scolastico 2023-2024 e per i mesi di effettivo affitto o noleggio. In caso di economie, il MIM potrà procedere a finanziare ulteriori manifestazioni di interesse o a integrare proporzionalmente le risorse già assegnate nei limiti del fabbisogno richiesto e necessario.

Per l’efficacia delle graduatorie si è in attesa della pubblicazione del decreto attualmente presso gli organi di controllo.