Modena: ad agosto un ciclo di incontri di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Modena, per garantire a coloro che rimangono in città ad agosto un’attività formativa in ambito digitale, promuove un ciclo di incontri di alfabetizzazione digitale rivolti alla popolazione resistente alla tecnologia. L’iniziativa prevede 7 appuntamenti dedicati all’uso di smartphone e computer, ma anche ai vari servizi digitali accessibili tramite questi dispositivi, compresi i servizi digitali pubblici e l’uso corretto dell’identità digitale (SPID e CIEID). Gli incontri sono organizzati presso la Palestra Digitale Makeit e la partecipazione è soggetta a prenotazione online o chiamando l’URP del Comune di Modena, a seguire il Calendario degli incontri:

PC base – uso del PC e dei servizi Internet

20 e 21 agosto dalle 10 alle 12

27 e 28 agosto dalle 10 alle 12

Smartphone Android

13 agosto dalle 10 alle 12

14 agosto dalle 10 alle 12

22 agosto dalle 14.30 alle 16.30

29 agosto dalle 14.30 alle 16.30

Gli incontri si terranno presso la Palestra Digitale Makeit Modena, in Strada Barchetta 77. Per partecipare si può prenotare online sulla piattaforma Affluences, oppure contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 059 20312 o il numero verde 800 141147. Per Info: Palestra Digitale Makeit Modena – Tel. 059/ 2034105, www.comune.modena.it/makeitmodena – makeitmodena@comune.modena.it

I corsi sono organizzati nell’ambito del progetto “Digitale Facile a Modena” che prevede punti di facilitazione digitale dove i cittadini ricevono assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

Il progetto “Digitale Facile a Modena” è stato attivato grazie all’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del PNRR “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziato dall’Unione Europea e si inserisce nella visione di Modena Smart City, l’Agenda Digitale Locale, contribuendo agli obiettivi di Governo per il periodo 2019-2024. L’iniziativa non solo risponde alle esigenze di alfabetizzazione digitale, ma si colloca anche in un ampio contesto di transizione digitale, in linea con le direttive e le priorità regionali e dell’Unione Europea. Per Info: Vai alla pagina Digitale facile a Modena

Fonte: comune di Modena