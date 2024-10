Mobilità, online primo modulo formativo sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

È online sul canale you tube del MIT il video del primo modulo formativo del programma di formazione per la progettazione e gestione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), nell’ambito del progetto “Technical Support for a clean, smart and fair urban mobility – Italy on the Move”, finanziato dall’Unione Europea tramite lo Strumento di Supporto Tecnico (DG REFORM).

La sessione, intitolata “Quadro normativo e tecnico dei PUMS a livello nazionale e comunitario“, ha approfondito l’evoluzione dei PUMS, partendo dal quadro normativo europeo e analizzando le differenze tra pianificazione tradizionale e sostenibile.

Fonte: Anci