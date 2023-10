MIT: nuovo decreto sulle istanze a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

In GU Serie Generale n. 235 del 7 ottobre 2023 si da notizia che sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto dipartimentale n. 190 dell’8 settembre 2023 (registrato all’UCB il 14 settembre 2023 n. 2339 e alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 n. 2920) di approvazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili per l’accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella II finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale