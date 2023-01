MIT: circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2023

E’ disponibile in GU Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 2023 la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209 del 5 gennaio 2023: “Nuovo codice della strada – Art. 9 – Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2023“.

L’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle citta’ metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

L’ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota n. aoodir006/0003228/22 in data 19 dicembre 2022 acquisita al protocollo n. 19802 del 20 dicembre 2022, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con nota in data 1° dicembre 2022, acquisita al protocollo n. 18391 del 1° dicembre 2022, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilita’ sostenibile – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2023 delle gare automobilistiche e

motociclistiche gia’ svolte nell’anno precedente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale