MIT: approvazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo 

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 235 del 7 ottobre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2024 sono stati approvati i Piani di gestione dello spazio marittimo, come previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 recante «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo».



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: https://www.mit.gov.it/

Fonte: Gazzetta Ufficiale