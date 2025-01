In Gazzetta il Decreto Legge 30 gennaio 2025 n. 5 avente ad oggetto “Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico“.

Il Decreto è stato adottato al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l’interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022.

Fonte: Gazzetta Ufficiale