MISE: Imprenditoria femminile, 8.095 le domande presentate

Sono 8.095 le imprese attive da 1 anno che hanno presentato domanda per gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico che sostengono lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne. Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio con rispettivamente 1176 e 978 domande, a seguire la Campania e l’Emilia-Romagna con 831 e 684 richieste.

Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, attività manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione. Il rilevante numero di domande inviate nel corso del primo giorno di apertura ha determinato la chiusura dello sportello: “A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, con Avviso del 7 giugno 2022 è disposta, con effetto dall’8 giugno 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili di cui al CAPO III del DM 30/9/2021”, confermando il grande interesse per le misure in favore dell’imprenditorialità femminile promosse dal Ministro Giancarlo Giorgetti a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

Intanto, procedono speditamente i colloqui di valutazione, 400 quelli in corso, dei progetti presentati per gli incentivi in favore di imprese femminile nuove o costituite entro i 12 mesi, il cui sportello è stato chiuso lo scorso 19 maggio.