Ministero del Turismo: pubblicato l’avviso per il “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica”

Il Ministero del Turismo sta dando seguito a quanto previsto nel Decreto interministeriale (prot. n. 7726) del 14 aprile 2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” tramite la pubblicazione dell’attuativo Avviso Pubblico.

Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;

sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;

riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;

potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici)

creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;

promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;

ridurre l’impatto ambientale del turismo;

incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti:

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT;

vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Per gli ulteriori dettagli in merito al “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica” si rimanda all’Avviso Pubblico al seguente link:

https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-per-i-piccoli-comuni-a-vocazione-turistica/

Fonte: Ministero del Turismo