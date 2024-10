Proroga termini affidamento lavori per i Comuni beneficiari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Con comunicato del 14 ottobre 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 853 e ss. L. n. 207/2017 che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7-ter “Proroga di termini per l’affidamento dei lavori”, è previsto che i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 853 sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024.

Inoltre, si specifica che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

Alla luce delle modifiche sopra richiamate, si invitano tutti i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 853 e ss. L. n. 207/2017, qualora non vi abbiano ancora provveduto, a procedere all’affidamento dei lavori, per le annualità 2018-2019-2020, entro il prossimo 31 ottobre, aggiornando contestualmente i dati di monitoraggio sulla piattaforma BDAP-MOP.

Fonte: DAIT