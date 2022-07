Milano, rigenerazione urbana: pubblicato il bando per il “Bosco della Musica”

È stato pubblicato sul sito dedicato il Concorso Internazionale di Progettazione “Il Bosco della Musica” per la creazione del Campus e dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, nella periferia di Rogoredo, bandito dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Il progetto si prefigge di valorizzare il quartiere e la sua storia, migliorando la qualità ambientale, l’accessibilità e la fruibilità dello spazio pubblico e permettendo al Conservatorio di ampliare l’offerta formativa anche utilizzando nuovi spazi, al fine di consentire una migliore qualità della didattica, del diritto allo studio e dell’occupabilità degli studenti.

L’intervento prevede la realizzazione, all’interno di un’area comunale in concessione al Conservatorio, di una struttura polifunzionale dotata di aule, laboratori, un auditorium, residenze per gli studenti, aree di ristoro e la rigenerazione della palazzina «ex-chimici» delle acciaierie Redaelli, la progettazione sarà focalizzata sulla relazione tra l’architettura green, la musica e la sostenibilità, con una particolare attenzione alle aree verdi.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso soddisfazione per la pubblicazione del bando: “Dopo la firma del Protocollo stiamo procedendo al Concorso Internazionale di Progettazione, uno strumento innovativo raramente utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, afferma il Ministro, il concorso mette al centro la qualità progettuale e le nuove idee che sono il perno per sostenere una rigenerazione urbana non solo fisica, ma anche sociale”.

Potranno partecipare al concorso, singolarmente o congiuntamente gli architetti e gli ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini o Registri professionali dei Paesi di appartenenza, abilitati all’esercizio della professione alla data odierna. La partecipazione degli architetti e ingegneri junior è ammessa entro i limiti specificati dal bando, il termine ultimo per la presentazione della documentazione attraverso la procedura online è fissato alle 15 del 10/10/2022. Il “Bosco della Musica” prevede un investimento di 47 mln. di cui 20 mln. finanziati dal Mims, 15 mln. dal Ministero dell’Università e della Ricerca e i restanti 12 mln. dalla Regione Lombardia.