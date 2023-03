Milano presenta “ABC… SPID”, 9 tappe per comprendere i vantaggi dell’identità digitale

ABC…SPID è il nome del progetto che prevede una serie di appuntamenti presso i 9 Municipi attraverso cui verrà offerto alla popolazione sprovvista dell’identità digitale, un supporto per effettuare la procedura di registrazione e comprenderne i vantaggi.

Il progetto si è sviluppato all’interno della campagna “Crea e impara ad usare la tua identità digitale” promossa dall’Associazione Migliorattivamente e da Uniting group con il patrocinio del Comune e punta ad estendere l’identità digitale alla popolazione senza lasciare indietro nessuno nel percorso di digitalizzazione; la 1° tappa è prevista il 21 marzo nel Municipio 6 in via San Paolino 18. A seguire una tappa in ciascun municipio all’interno di spazi comunali, quali anagrafi, CAM e centri anziani dove lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o dotati di permesso di soggiorno, residenti in Italia o all’estero.

L’iniziativa è in linea con gli obiettivi del PNRR che puntano ad estendere l’identità digitale alla totalità della popolazione (34,2 mln. i cittadini che lo possiedono) e persegue la volontà di non lasciare indietro nessuno nel percorso di digitalizzazione.

Ad oggi molti dei servizi erogati dal Comune sono accessibili tramite identità digitale: oltre 1 milione i cittadini registrati ai servizi online e al Fascicolo del Cittadino, ma solo in 24.000 accedono con CIE e i restanti con SPID; di questi, 500.000 sono “city user” e ogni mese si registrano più di 20.000 nuovi utilizzatori che beneficiano di notifiche immediate per diversi servizi. Grazie a questa iniziativa si aggiunge un tassello al percorso di trasformazione digitale che l’ Amministrazione vuole portare avanti nel processo di semplificazione.

“Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto, dichiara l’assessore ai Servizi civici Gaia Romani, come Comune avevamo stipulato una convenzione con la Camera di Commercio per la diffusione dei servizi digitali, con questa iniziativa aggiungiamo un tassello a supporto dei cittadini e se da una parte stiamo implementando i processi di efficientamento e semplificazione, dall’altra lavoriamo per promuovere momenti di orientamento e supporto dedicati alle persone più fragili che fanno fatica ad accedere e utilizzare gli strumenti digitali. L’auspicio è che simili iniziative, alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione e di una costante digitalizzazione dei servizi, diventino strutturali”. I cittadini interessati a prenotare lo SPID dovranno scrivere all’indirizzo: info@migliorattivamente.org.

Fonte: Comune di Milano