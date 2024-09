Milano e Assintel insieme per la Cybersecurity

Il Comune di Milano e Assintel-Confcommercio insieme per fornire alle imprese del territorio, e in prospettiva ai cittadini, uno strumento in più contro gli attacchi informatici. Grazie a un protocollo d’intesa, verranno messe a fattor comune le informazioni del “Threat Infosharing”, piattaforma di cyber threat intelligence realizzata dal Cyber Think Tank Assintel, consentendo una diffusione capillare e mirata. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Board per l’Innovazione digitale del Comune di Milano, è stata presentata a Palazzo Marino.

Il Threat Infosharing rappresenta un’avanguardia nel monitoraggio della sicurezza informatica, fornendo aggiornamenti quotidiani tramite una dashboard online sofisticata. L’obiettivo della piattaforma è permettere alle aziende e alle figure responsabili della sicurezza informatica (CISO, CIO e Cyber Security Expert) di identificare le nuove evoluzioni delle minacce cyber e prevenirne gli attacchi grazie alle informazioni, all’expertise e alle tecnologie messe in campo dal Cyber Think Tank Assintel.

La piattaforma è in grado di identificare e segnalare una vasta gamma di minacce informatiche, tra cui campagne di phishing e le principali nuove vulnerabilità tecnologiche, che necessitano di essere prontamente comunicate per prevenire attacchi. Il Threat Infosharing è in grado anche di segnalare l’elenco completo degli indirizzi IP sospetti da cui sono stati rilevati tentativi di attacco, fornendo così un mezzo per bloccare proattivamente queste fonti di minaccia, e di evidenziare le tendenze e le attività nel campo del ransomware, uno dei rischi informatici più gravi per al sicurezza dei dati.

“Come confermano i report di settore, gli attacchi informatici ai danni delle pmi sono in aumento, afferma Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, sia nei numeri sia nella gravità delle conseguenze, che possono estendersi a clienti, utenti, partner e filiera produttiva dell’impresa. È fondamentale insistere sul ruolo centrale della cyber sicurezza nella transizione digitale, attraverso la collaborazione fra istituzioni e organizzazioni e con iniziative ‘infosharing’, per condividere con cittadini e imprese gli strumenti per la tutela di attività economiche, dati personali e vita sociale”.

Fonte: comune di Milano