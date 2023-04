Milano Digital week 2023: Call for proposal aperta fino al 30 giugno

Milano Digital week è la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. Le ultime 5 edizioni hanno visto oltre 1 mln. di partecipanti a più di 2.500 eventi, la manifestazione in continuità con la sua identità d’inclusione e partecipazione prosegue la riflessione iniziata nel 2022 sui cambiamenti dei modelli di sviluppo muovendo dalla consapevolezza che i limiti ambientali, sociali ed economici sono sempre più cogenti.

La 6° edizione si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2023 e avrà come tema portante lo Sviluppo dei Limiti presenti nel progettare e nell’agire: limiti ambientali, sociali, economici, culturali, etici e generazionali.

Al centro delle riflessioni c’è la valorizzazione delle esperienze e degli approcci alle tecnologie dei cittadini, del sistema produttivo e di quello accademico, dall’intelligenza urbana alla biodiversità delle competenze che attraversano lo spettro del lavoro, della formazione e delle nuove configurazioni delle comunità. Risorse e progettualità che costituiscono il DNA in divenire di Milano nel 3° millennio; il digitale diventerà centrale nella vita quotidiana, quanto più sarà accessibile e inclusivo.

La Call for proposal, strumento di attivazione democratica e orizzontale della città (aperta dal 18 aprile al 30 giugno), è un appello a immaginare, segnalare e costruire nuove visioni e soluzioni per una società che deve svilupparsi all’interno di questi limiti, concentrandosi sulla transizione sostenibile e sui cambiamenti che comporta in termini di progettazione e fruizione del digitale; così come sul rapporto tra produzione e utilizzo di tutte le fonti di energia, tra produzione e mondo del lavoro, tra denatalità e aumento della prospettiva media di vita.

Dal 18 aprile è on line il sito www.milanodigitalweek.com dove i cittadini potranno iscriversi, entro e non oltre il 30 giugno, e lanciare l’evento digitale o fisico per scoprire le idee, i progetti e le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale e che rendono Milano (e non solo) sempre più aperta e condivisa. Sul sito, si può cliccare su “Proponi evento”: si apre una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di raccontare l’idea in modo semplice e intuitivo.

Fonte: Comune di Milano