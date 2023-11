Messina: al via la rivoluzione smart dei parcheggi cittadini

Il Comune di Messina rivoluziona la mobilità della città introducendo un nuovo sistema di smart parking che, tramite alcuni sensori evoluti, permette agli automobilisti di verificare tramite smartphone e in tempo reale quali sono gli stalli liberi nel centro urbano cittadino.

Con l’installazione dei primi sensori in via dei Mille è iniziata stamattina la rivoluzione smart dei parcheggi cittadini. Alla presenza del sindaco Federico Basile la ditta incaricata ha dato il via ai lavori e nel giro di pochi mesi installerà 5000 sensori, grazie ai quali gli automobilisti potranno verificare, tramite smartphone e in tempo reale, quali sono gli stalli liberi nel centro urbano cittadino, senza dover girare a vuoto per trovare un parcheggio.

Entro il 31 dicembre 2023 saranno installati i primi 1200 sensori e si proseguirà con gli interventi fino al completamento del sistema di smart parking, voluto dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda trasporti, per alleggerire la città dal traffico e rendere Messina più vivibile e a misura d’uomo.

“Proseguiamo con determinazione verso una rivoluzione della viabilità cittadina, che renderà Messina più europea. La creazione di isole pedonali, la realizzazione di parcheggi, l’ampliamento e la messa in sicurezza della piste ciclabili, il sistema di smart parking sono tessere dello stesso mosaico, frutto di un’unica strategia e di una visione complessiva di città che renderà Messina protagonista » ha dichiarato il sindaco Basile. “Andiamo avanti con la programmazione e la progettualità intrapresa, per una mobilità sostenibile che migliori la qualità della vita dei cittadini», ha affermato il vicesindaco ed assessore alla mobilità Salvatore Mondello.

In questa prima fase i lavori di realizzazione del sistema di smart parking interesseranno via dei Mille, viale Europa e via Tommaso Cannizzaro. Gli interventi non causeranno disagi per i cittadini, perché l’installazione dei sensori avverrà in maniera veloce, effettuando 3 piccoli buchi sull’asfalto.

Fonte: comune di Messina