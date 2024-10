MASE, PNRR: pubblicati avvisi per selezionare progetti su colonnine di ricarica elettrica

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato due nuovi avvisi – si legge in una nota sul sito del MASE – per la presentazione di progetti per realizzare infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane e nei centri urbani. L’intervento rientra nella misura del PNRR dedicata allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica.

Le risorse finanziarie per le infrastrutture lungo le strade extraurbane sono pari a circa 319 milioni di euro, mentre 209 milioni di euro sono le risorse destinate per le stazioni nelle zone urbane. Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori o ai raggruppamenti temporanei.

Rispetto ai bandi precedenti, quelli appena pubblicati contengono alcune modifiche che mirano a facilitare la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati. Il MASE sta creando le condizioni affinché gli operatori possano dare impulso alla realizzazione di una capillare rete di infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale. Le istanze di ammissione al beneficio, si legge nella nota MASE, devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE.

Fonte: MASE