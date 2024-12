MASE, online le piattaforme su monitoraggio PNIEC e per individuare aree idonee

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica annuncia che sono online da oggi due nuovi strumenti digitali informativi in ambito energetico: la Piattaforma di monitoraggio del PNIEC e la PAI, per permettere alle Regioni di individuare le aree idonee a ospitare impianti rinnovabili e a pianificare investimenti sul territorio. Entrambe le piattaforme sono state realizzate dal GSE, a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La Piattaforma di monitoraggio del PNIEC (www.pniecmonitoraggio.it) rende disponibili agli utenti le evidenze sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e i dati sull’efficacia delle politiche attuate, garantendo informazione sulle ricadute economiche e sociali prodotte dall’azione del governo in tema di decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.

Il portale rappresenta, in maniera sintetica e con facile consultazione, le informazioni prodotte dagli enti che concorrono all’attuazione e al monitoraggio del PNIEC: oltre al MASE e al Gestore dei Servizi Energetici, ISPRA, ENEA, Terna, ISTAT e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE). Sarà possibile monitorare la diffusione degli investimenti sul territorio, la performance dei procedimenti autorizzativi, l’evoluzione dei costi delle tecnologie e informazioni aggiornate sull’evoluzione del quadro energetico ed emissivo. Il portale, in continuo aggiornamento, è dunque supporto al decisore politico per valutare gli effetti delle misure e anche base di dati necessari alle rendicontazioni periodiche condotte dalle istituzioni comunitarie.

La Piattaforma Aree Idonee (PAI) è uno strumento progettato per supportare le Regioni e le Province autonome nella gestione e pianificazione delle aree destinate all’installazione di impianti di energie rinnovabili.

Attraverso la condivisione di dati e informazioni in possesso di diversi attori sarà possibile per le Regioni e le Province autonome ottenere ulteriori elementi per identificare le aree idonee all’installazione di impianti a fonte rinnovabile. L’utilizzo di mappe interattive permette di ottenere informazioni dettagliate sulle aree di interesse individuando gli impianti a fonti rinnovabili, la caratterizzazione del territorio e dati geoclimatici.

Fonte: MASE