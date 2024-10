Mangiaplastica: MASE ammette 345 comuni al contributo per acquisto eco-compattatori

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MASE informa che altri 345 comuni italiani sono stati ammessi al contributo del Programma sperimentale “Mangiaplastica” per l’annualità 2024, che finanzia con 10 milioni di euro l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in PET. Lo prevede un decreto della direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che approva la graduatoria per l’annualità 2024. Obiettivo della misura è sostenere gli enti locali nell’acquisto di un eco-compattatore ogni centomila abitanti, migliorando la qualità della raccolta differenziata e valorizzando la plastica nelle filiere del riciclo. La norma assegna 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media e 30.000 per quelli di alta capacità.

Per saperne di più sul programma Mangiaplastica e consultare la graduatoria

Per informazioni: info@mangiaplastica@mase.gov.it

Fonte: MASE