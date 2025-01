Linee guida per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza degli esercizi pubblici

In Gazzetta il Decreto 21 gennaio del Ministero dell’Interno recante l'”Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici“.

A norma dell’articolo unico del provvedimento sono adottate le «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Le Linee guida sono allegate al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale