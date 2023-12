Pubblicata in GU Serie Generale n. 280 del 30 novembre 2023 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2023 relativa alle “Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l’attuazione del PNRR“.

La direttiva, nel rispetto del riparto di competenze e funzioni tra i soggetti pubblici titolari di poteri di amministrazione attiva, mira ad assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficacia degli uffici pubblici istituzionalmente competenti al rilascio di provvedimenti e atti rientranti nell’ambito dell’Investimento 3 – Componente C2 del PNRR, articolato nei sub-investimenti «Italia a 1 giga», «Italia 5G», «Scuola connessa»; «Sanita’ connessa»; «Collegamento isole minori».

La direttiva ha come destinatari tutti i soggetti pubblici titolari di compiti e funzioni amministrative per la realizzazione degli interventi e delle opere su indicate e non introduce disposizioni innovative o in contrasto con le disposizioni legislative dell’ordinamento di settore e non comporta deroghe ai regimi di tutela speciale (vincoli storico-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, urbanistici).

Fonte: Gazzetta Ufficiale