La Torre di Montegualtieri memoria storica della comunità locale

Regione che custodisce magnifici parchi, spiagge incantevoli e straordinarie vette appenniniche, l’Abruzzo è anche la terra che preserva tanti piccoli borghi dalla storia davvero peculiare. Molti dei borghi d’Abruzzo sono delle vere e proprie perle da non perdere durante un viaggio in questa splendida regione perché conservano un patrimonio storico, architettonico e culturale davvero unico, che non solo va preservato ma anche valorizzato.

Uno dei gioielli architettonici più rinomati tra i borghi abruzzesi è la Torre di Montegualtieri. Situata nel borgo di Montegualtieri, una frazione di Cermignano (Teramo), questa torre che domina il paesaggio circostante è unica nel suo genere per la caratteristica pianta triangolare. Costruita probabilmente nel XIII secolo come parte di un complesso sistema difensivo, la torre serviva principalmente come postazione di avvistamento e controllo territoriale, sfruttando la sua posizione strategica per monitorare il territorio e comunicare con altre strutture simili.

Oggi, la Torre di Montegualtieri è inserita nell’itinerario turistico-religioso denominato “Valle delle Abbazie”. Questo percorso valorizza il patrimonio storico e religioso della regione, attirando visitatori e studiosi interessati alla storia medievale. La torre è diventata un simbolo di Montegualtieri e Cermignano, rappresentando l’identità e la memoria storica della comunità locale.

L’interesse per la torre è mantenuto vivo grazie agli sforzi dell’Associazione Promonte, che il 18 Maggio 2024 ha finalmente ottenuto la riapertura al pubblico del monumento e si impegna quotidianamente a garantirne la fruibilità. Visitare la Torre e il borgo di Montegualtieri significa scoprire un pezzo unico di storia, significa immergersi nell’atmosfera medievale e godere di una vista panoramica che si estende dalle montagne al mare. Questo straordinario esempio di architettura difensiva offre un’opportunità imperdibile per esplorare un angolo suggestivo e storico dell’Abruzzo. Oltre a rappresentare una tappa importante per gli appassionati di storia e architettura, la torre offre anche uno sguardo affascinante sulla vita e le strategie difensive del Medioevo, rendendo la visita un’esperienza educativa e coinvolgente.

Montegualtieri, con il suo borgo medievale e la maestosa torre triangolare, rappresenta un’affascinante destinazione storica nella Valle del Vomano. Nonostante i danni causati dagli eventi geologici, il borgo mantiene intatto il suo fascino e continua ad attirare visitatori de siderosi di immergersi nella sua atmosfera unica e nella sua ricca storia.

La Fonte Vecchia di Montegualtieri, inoltre, rappresenta un’importante testimonianza della vita rurale di un tempo. Questa struttura, costruita in pietra locale, non solo forniva acqua potabile agli abitanti del villaggio, ma fungeva anche da lavatoio e abbeveratoio per gli animali. Oggi, la fonte rimane un simbolo della comunità e delle pratiche quotidiane delle generazioni passate.

Un po’ discosta dal piccolo centro abitato di Montegualtieri, si trova la Chiesa di Santa Maria, un gioiello architettonico di impianto seicentesco. Questa chiesa, con il suo semplice ma affascinante portale ad architrave piano incorniciato in laterizio, rappresenta un’importante testimonianza della devozione religiosa e della storia locale.

Situata nei pressi della torre triangolare medievale, infine, la Chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista rappresenta un’importante testimonianza del patrimonio religioso e architettonico della zona. La struttura, originaria del Cinquecento, ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi di ristrutturazione e modernizzazione, mantenendo comunque intatto il suo fascino storico.

Un giro tra le anguste viuzze del borgo è un’esperienza irrinunciabile per chi visita Montegualtieri. Ogni angolo del borgo racconta una storia, dalle scalinate che conducono alle piccole case a due piani, ai resti delle fortificazioni feudali. La visita può essere completata esplorando la rocca e la torre e passeggiando attorno ai resti della cinta muraria, che offrono un’ulteriore testimonianza della ricca storia del borgo.